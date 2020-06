Protesta dels metges del Trueta per demanar descansos i que l'ICS els doni dies per escreix de jornada

Una cinquantena de metges de l'hospital Josep Trueta de Girona s'han concentrat aquest divendres al matí a les escales del centre per demanar a l'ICS que els doni dies per "descansar" després de la crisi sanitària. La delegada de Metges de Catalunya, Núria Estanyol, ha detallat que aquests dies haurien de venir de l'escreix de jornada, que son un compensatori que reben els professionals sanitaris per totes les hores que han fet de més.

"No volem cobrar, volem descansar perquè estem esgotats", ha detallat Estanyol. Per altra banda, des de l'ICS Girona han recordat que els escreixos de jornada són només per als treballadors que han superat les 1.728 hores anuals, on no hi computen les jornades que es lliuri una guàrdia.