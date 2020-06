Les restriccions pel coronavirus consoliden l'ascens del caravàning

Les empreses de caravàning de la Catalunya Central han percebut les últimes setmanes un augment de la demanda per llogar un vehicle que permetrà passar les vacances d'estiu postcoronavirus amb la tranquil·litat de viatjar amb la casa sobre rodes. Ja sigui en direcció a la platja o a la muntanya, les caravanes, autocaravanes o furgonetes càmper concedeixen a les famílies un espai privat amb llits, lavabo i cuina. La mobilitat constant del vehicle fa que es puguin visitar indrets diversos amb la seguretat d'allunyar-se de les aglomeracions. L'ascens del caravàning els últims vuit anys, gairebé un 300%, es consolidarà amb la crisi, ja que les empreses constaten un nou interès de persones que mai abans s'havien endinsat en aquest món.

L'Associació Espanyola de la Indústria i Comerç del Caravàning calcula que el lloguer d'autocaravanes es dispararà un 40% a tot l'Estat en comparació de la campanya d'estiu de l'any passat. «És el mètode de viatge més segur que hi ha perquè ets a casa teva», afirma el vicepresident d'ASEICAR, Joan Mata. Tenint en compte el ritme de trucades, l'associació calcula que el lloguer d'autocaravanes creixerà un 40%, mentre que el de caravanes ho farà en menor mesura. La diferència es basa en les facilitats de mobilitat i aparcament que permet el vehicle compacte, apunta Mata, que defineix el caravàning com «un sector que va d'acord amb la situació provocada per la pandèmia».

De la mateixa manera que ha passat en altres sectors turístics durant la crisi, les reserves han estat del tot aturades durant dos mesos. En les últimes setmanes, amb la tornada a la feina, els concessionaris caravàning del territori han notat un augment de la demanda pels mesos de ple estiu. I a diferència d'altres anys, s'han interessat pels seus serveis persones noves al sector. Així ho confirma Isaac González, un dels administradors d'Esplai Caravaning Manresa, una empresa ubicada a Sallent i que té una llarga trajectòria en la venda i lloguer d'autocaravanes i caravanes. «Hem hagut de tancar dos mesos durant el confinament, però ara tornem a la normalitat i la cosa es comença a moure. En especial hi ha demanda en el vehicle de segona mà i en el lloguer, no tanta en el vehicle nou. Durant els mesos de juny i juliol el lloguer encara està més parat, ja que segueix havent-hi incertesa, però a l'agost i al setembre ja ho tenim bastant ple», confirma González.

Esplai Caravaning Manresa té 32 vehicles per llogar i els responsables de l'empresa creuen que les restriccions de la crisi els juguen a favor. «Passar les vacances en una autocaravana serà una bona manera d'allunyar-se de les multituds i estar tranquil. Després del que hem passat i de les restriccions que hi haurà, és una bona manera d'estar amb família, ja que tens tots els usos d'una casa dins el vehicle», expliquen. En comparació amb un estiu normal, l'administrador calcula que no hi haurà gaire diferència. «No serà gaire més que altres anys, crec que el lloguer es mantindrà, però si tinguéssim més vehicles, també els llogaríem. Excepte la incertesa que fa que no ho tinguem tot llogat per al juliol, omplirem». La crisi farà que el turisme nacional, més acostumat a viatjar a altres països, descobreixi una nova manera de fer vacances. «Enguany el públic serà més nacional, ja que sí que ens truca gent d'aquí que no s'havia interessat mai pel caravàning», acaba González.