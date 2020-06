Una segona onada podria ser extremadament destructiva, segons l'OMS

El director regional de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a Europa, Hans Henri P. Kluge, va sol·licitar als països europeus que la transició cap a la «nova normalitat» es guiï pels principis de salut pública, ja que una segona onada de brot de contagi del nou coronavirus pot ser «extremadament destructiva».

A Europa ja s'han infectat més de 2,2 milions de persones i més de 181.000 han mort com a conseqüència de la malaltia que provoca el nou coronavirus, la covid-19. Tot i que els casos setmanals s'han reduït gairebé a la meitat des de l'abril, Kluge va avisar ahir que el risc segueix sent «molt alt». El dirigent de l'OMS va recordar que alguns països, com ara Rússia o Ucraïna, estan experimentant una estabilització constant, o fins i tot una disminució, dels contagis, si bé altres han experimentat un lleuger increment durant l'ajust d'algunes mesures de salut pública aprovades per contenir la progressió del virus.