VÍDEO | Luther King III denuncia la brutalitat policial als Estats Units amb unes imatges esfereïdores

Continuen les protestes arreu dels Estats Units per la mort del ciutadà afroamericà George Floyd a mans de la policia, el passat 25 de maig. Aquesta passada nit ha estat la novena amb enfrontaments entre la policia i els manifestants. Una de les escenes, a Nova York, ha estat difosa pel canal de notícies WBFO i compartida per milions de persones, entre les quals Martin Luther King III, el fill gran del desaparegut líder pels drets civils.



Les imatges, esfereïdores, mostren un home gran, de 75 anys, acostant-se a un grup d'agents, amb una actitud pacífica. De cop, un dels agents empeny l'home i el fa caure a terra. El manifestant es colpeja el cap amb el terra i queda inconscient. Les imatges compartides per Luther King amb el comentari «Això és horrorós, això no és americà» mostren com l'home comença a sagnar per l'orella. Cap policia l'atén, tots van desfilant pel seu costat sense fer res, i obliguen els mitjans que hi ha a prop a deixar de gravar.







This is horrying. This is un-American. This goes against everything we stand for. It is beyond inhumane and we must end it now.



This gentleman is 75 years old... pic.twitter.com/wsuXYs3lcH