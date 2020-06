Barcelona passa a la fase 2 dilluns, i l'Alt Urgell i la Cerdanya s'estrenen a la fase 3

Barcelona i àrea metropolitana nord i sud –unificades en una sola regió- i Lleida passaran a la fase 2 dilluns que ve. Aquí s'hi inclouen les poblacions del Baix Llobregat Nord. L'Alt Pirineu i Aran, amb la Cerdanya i l'Alt Urgell, Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, passen a la 3. El Ministeri de Sanitat ha acceptat íntegrament la petició de Salut també per a Lleida, que es va quedar a la fase 1 després d'un increment de casos positius en coronavirus i que va decidir incloure-la a la nova petició després de constatar una baixada en la incidència de casos, que ha passat de 38,4 per cada 100.000 habitants del 21 al 27 de maig, a 25,4 del 28 de maig al 3 de juny. Girona, Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf, que aquesta setmana han entrat en fase 2, hi continuaran durant una setmana més.

Sanitat també ha acceptat que Madrid passi a la fase 2 a partir de dilluns. Castella i Lleó també passarà íntegrament a la fase 2, la resta de províncies, majoritàriament a la fase 3.

En fase 3 la Generalitat, d'acord amb el nou decret de pròrroga, passarà a gestionar la desescalada, a excepció de la mobilitat entre les unitats territorials, que continuarà en mans de Sanitat. En aquest sentit, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat que seran els presidents de les comunitats autònomes (CA) qui la determinarà a partir de la fase 3, quan la CA estigui en condicions de progressar a la «nova normalitat», que «la mobilitat entre províncies d'una CA no hi ha problema en autoritzar-la» i «aquells que ho sol·licitin ho podran fer». Illa va explicar que amb la nova decisió de progressió de fases, el 52% de la població del conjunt de l'Estat espanyol estarà en fase 3 a partir de dilluns (uns 25 milions de persones) i que el 48% progressarà o continuarà en fase 2 (uns 23 milions de persones).



Què es pot fer en fase 2

L'entrada a la fase 2 permet l'eliminació de les franges horàries –a excepció de 10 a 12 hores i de 19 a 20 h, que continuen reservades a la gent gran-, la possibilitat de fer reunions amb fins a 15 persones o l'obertura de l'interior de restaurants i bars amb el 40% de l'aforament. També permet casaments amb 100 persones a l'aire lliure i de 50 en espais tancats, així com visitar monuments i sales d'exposicions. A més, autoritza el bany en piscines i platges.



I la fase 3?

Permet reunions de fins a 20 persones –sempre mantenint les distàncies de seguretat- i l'obertura de barres de bars o l'ampliació de l'aforament de les terrasses exteriors de fins al 75%. A més, poden obrir tots els comerços independentment de quina sigui la seva superfície –a les altres fases es permet l'obertura de només 400 m2 de l'establiment- al 50% de la seva capacitat i s'obriran centres recreatius turístics, zoològics i aquaris amb un aforament del 50%. També es poden fer activitats culturals a biblioteques i museus i activitats de lleure d'infants i joves dins del terreitori en fase 3.