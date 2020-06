Chacón: «Necessitem més pressupost per a la indústria»

La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, va assegurar ahir que disposar d'un ecosistema industrial innovador a Catalunya serà clau a l'hora de poder afrontar amb «competitivitat» l'escenari de crisi econòmica i social derivada de l'epidèmia de covid-19. La consellera va participar ahir a la tarda en el webinar «Present i futur del món empresarial de Catalunya i l'Anoia», organitzat per la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA).

Segons Chacón, estem vivint «una aturada simultània i global de l'economia que ha accelerat tots els canvis, i l'economia catalana, per la seva elevada obertura a l'exterior, està més exposada quan es produeixen aquestes dinàmiques mundials».

Per reforçar el teixit productiu català, va explicar la consellera, caldrà, d'una banda, que el conjunt d'empreses del país prenguin consciència de la importància d'invertir en tecnologia i innovació i, de l'altra, que les administracions públiques els donin suport mitjançant la regulació i les ajudes econòmiques. Pel que fa a aquest darrer punt, Chacón va afirmar que cal revertir la tendència dels darrers anys: «Tenim l'estratègia, la visió i les mesures per contribuir a transformar el teixit productiu, però necessitem més pressupost». La consellera va assegurar que els comptes de la Generalitat actuals són «limitats» per fer polítiques industrials transformadores.



Virtuts

En aquest nou context global, tindrà molta importància, segons Chacón, saber «quin termòmetre tenim a casa nostra i com estem situats en aquest ecosistema mundial». La consellera va afirmar que l'Anoia i el conjunt de Catalunya «tenen molts actius de l'economia del coneixement, més enllà de l'evident localització geoestratègica». Per potenciar-los, cal que les administracions i el teixit productiu del territori treballin plegats per millorar les infraestructures, com ara els polígons industrials, dels quals «hi ah demanda», va assegurar Chacón.