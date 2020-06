El Col·legi de Metges exigeix a Salut revertir la decisió de subcontractar el seguiment dels positius de covid-19

El Col·legi de Metges ha exigit a la conselleria de Salut que "reverteixi la decisió errònia de fer que una empresa, Ferrovial, faci la gestió dels rastrejadors de la covid-19". Segons ha avançat el diari 'El Confidencial', el departament ha adjudicat a una filial de Ferrovial el contracte per rastrejar els contactes de les persones positives de covid-19. El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha fet una piulada on ha criticat la decisió, que encara no ha estat publicada als portals de transparència del Govern, assegurant que la gestió l'ha de fer l'atenció primària "per lògica, per coherència i per major seguretat clínica".



Salut preveu un rebrot a l'octubre

De fet, aquesta decisió del Departament es justifica en un informe tècnic recollit per 'eldiario.es' fet des del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), amb data al 28 de maig. Segons aquest informe, Salut preveu "una segona onada de contagis de la meitat d'intensitat que la primera" d'aquesta primavera, que es traduiria en un augment dels casos cap a l'octubre del 2020.

A més, a les previsions fetes al document s'hi afegeix que el pic de contagis seria, probablement, entre les últimes setmanes de 2020 i les primeres del 2021 i s'allargaria el rebrot fins el 19 d'abril, quan es tornaria als nivells actuals.

També s'hi detalla una previsió dels contagis que podrien produir-se cada 15 dies. Estimen que quan el virus està controlat es produeixen uns 300 contagis diaris, patró que es repetirà durant l'estiu. Tot i això, apunten que la setmana del 19 d'octubre hi podria haver 400 casos i a partir del 28 de desembre, 1.500.

L'informe, segons explica 'eldiario.es' de fonts de Salut, busca fer "un càlcul màxim de casos" i "no quedar-se curt", sempre fent una previsió "ajustada", per poder dissenyar el dispositiu de rastreig de contactes que s'ha adjudicat a la filial de Ferrovial.