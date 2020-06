Sanitat registra 27.135 morts per coronavirus a Espanya, un més que ahir i 67 en els últims set dies

El Ministeri de Sanitat registra 27.135 morts per coronavirus a Espanya, un més que el total d'ahir. Segons l'últim informe del Ministeri, en els últims set dies a tot l'estat espanyol han mort 67 persones per la malaltia, 24 de les quals a Madrid, 16 a Castella i Lleó, 11 a Astúries i 4 a Catalunya. En relació al nombre de positius confirmats Sanitat els xifra en 241.310, 332 més respecte del total d'aquest divendres, i 164 diagnosticats el dia previ. D'aquests, 86 corresponen a la comunitat de Madrid, 24 a Catalunya i 12 a l'Aragó. En els últims set dies, hi ha hagut 169 noves hospitalitzacions i 15 ingressos en UCI.

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 5.292 diagnosticats per covid-19 en els últims 14 dies, i 1.966 en la darrera setmana. Amb inici de símptomes durant l'última setmana n'hi ha hagut 265, i 989 en els últims 14 dies.

A Catalunya, el total de positius confirmats per proves diagnòstiques suma 59.199, 24 diagnosticats el dia previ; 1.844 s'han confirmat en els últims 14 dies i 529, en l'última setmana. 347 van començar a tenir símptomes fa 14 dies i 85 en la darrera setmana.

Madrid és la comunitat amb més nous casos diagnosticats el dia previ (86), seguida de Catalunya (24), l'Aragó (12) i Navarra (10). Hi ha sis comunitats sense cap nou cas confirmat i set amb menys de cinc casos.

Pel que fa a les defuncions, Catalunya n'acumula des que va començar la pandèmia 5.587, 4 en l'última setmana. A Madrid n'hi ha hagut 24, a Castella i Lleó 16, a Astúries 11 i a Extremadura 5. Hi ha deu comunitats sense cap decés en l'última setmana i sis en tenen menys de quatre.

En relació als ingressos en UCI, des que va començar la pandèmia n'hi ha hagut 11.604, 15 en l'última setmana. També hi ha hagut des de l'inici de l'epidèmia 124.302 hospitalitzacions, 169 en els darrers set dies.