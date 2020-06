Sara Alarcón diu que no pot pagar els increments del Centre Sanitari

La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón, que alhora és la responsable del Centre Sanitari del Solsonès, va fer ahir una carta oberta als veïns de Solsona i comarca, vegeu-la íntegra a la versió digital de Regió7, per explicar el posicionament respecte de les peticions d'increments de remuneració del personal mèdic del centre. Alarcón defensa que s'ha de tenir un pressupost del Centre equilibrat, situació que es va aconseguir en el darrer exercici, i que per poder mantenir aquesta situació econòmica, la institució no pot assumir els increments que li reclama el personal sanitari.

Alarcón considera que l'enduriment en les pretensions laborals dels treballadors del Centre Sanitari han coincidit en el moment en què els treballadors de la sanitat poden explicar, especialment al Solsonès, que han tingut èxit en l'atenció per la pandèmia. «Entre totes i tots hem fet possible que el Solsonès tingui una situació envejable, i no s'hi val ara a fer determinats xantatges aprofitant la situació de pandèmia», ha afegit la presidenta comarcal en el comunicat.

En la carta, la presidenta del Centre Sanitari explica que dijous van tenir una reunió amb els representants dels treballadors i diu que «hi vam anar amb l'esperança posada en un possible acord, ja que uns dies abans havíem posat damunt la taula una proposta, al meu entendre, prou correcta per ser acceptada, ja que incloïa una part dels increments que es demanaven». I afegeix que, «en aquests moments, el Centre Sanitari no pot pagar el màxim dels increments que el comitè demana, primer perquè no entra al pressupost, segon perquè tampoc en tenim l'ingrés, i tercer, perquè no podem contraure un deute, ara que per fi hem aconseguit tancar els comptes amb un positiu modest, però al capdavall, un positiu».

La presidenta del Consell entén que la decisió per part dels representants dels treballadors de no acceptar la proposta que havia presentat la direcció del centre estava presa abans de la reunió, i surt al pas dels qui l'acusen de tenir el personal sanitari més mal pagat de Catalunya tot reptant els treballadors «a fer públiques les nòmines», que insinua en la seva carta que no es corresponen a sous baixos.