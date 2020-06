Multes de fins a cent euros per no portar mascareta un cop s'aixequi l'estat d'alarma

El Consell de Ministres aprovarà dimarts un nou decret que regularà les mesures de prevenció, contenció i coordinació per controlar el coronavirus una vegada que el 21 de juny acabi l'estat d'alarma i mentre no sigui declarada oficialment la finalització de la crisi sanitària.

Així, entre les principals mesures proposades pel Govern en l'esborrany que presentarà avui a les comunitats autònomes hi haurà l'ús obligatori de màscares per als més grans de sis anys a la via pública, en espais a l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o que estiguin oberts al públic, així com en els transports, sempre que no sigui possible garantir una distància física entre persones d'entre 1,5 i 2 metres.

L'incompliment serà considerat infracció lleu i sancionat amb una multa de fins a cent euros.

La venda unitària de mascaretes quirúrgiques que no estiguin empaquetades individualment només es podrà fer a les farmàcies. Els llocs als centres de treball han d'estar ordenats per garantir la distància física i els torns organitzats per evitar aglomeracions, i tots els centres de treball han d'adoptar mesures de neteja i desinfecció i proporcionar als treballadors equips de protecció, sabó o gels hidroalcohòlics. Aquestes mesures afecten també els centres docents, establiments comercials, centres residencials de caràcter social i les activitats d'hostaleria i restauració.

Els centres de gent gran hauran de presentar un pla específic de contingència orientat a la identificació precoç de possibles casos entre residents, treballadors i els seus contactes, a la notificació immediata i a l'activació, si escau, dels procediments interns i de coordinació amb el sistema sanitari que correspongui.

Els transports

Els operadors hauran de regular l'oferta de places i el volum d'ocupació en els serveis de transport públic de viatgers per via marítima, per ferrocarril i per carretera, tots ells de competència estatal.

En el transport amb número de seient preassignat s'ha de conservar la informació de contacte dels passatgers durant un mínim de quatre setmanes.

En el transport marítim, s'habilita el director general de la Marina Mercant per ordenar mesures sanitàries per al control dels passatgers de vaixells, inclosos els de tipus creuer, que realitzin viatges internacionals i naveguin per aigües del mar territorial.