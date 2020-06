La pandèmia de coronavirus supera els 400.000 morts a tot el món

La pandèmia del nou coronavirus originada a la ciutat xinesa de Wuhan ha superat aquest diumenge el llindar de les 400.000 víctimes mortals i ha provocat gairebé 7 milions de contagis a tot el món, segons l'últim balanç de la Universitat Johns Hopkins.

D'acord amb les dades actualitzades a les 16.33 d'aquest diumenge, el balanç global del coronavirus ascendeix als 6.935.047 de casos i 400.375 morts en 188 països i territoris.

A banda, tres milions de persones que han superat la malaltia, amb els Estats Units al capdavant de la llista, amb 500.849 persones guarides, seguit pel Brasil, amb uns 277.149 pacients salvats, i per Rússia, amb 226.272.



PAÏSOS MÉS AFECTATS

Els Estats Units segueix com el país més afectat per la pandèmia i torna a moure's en els 22.000 casos diaris, amb el que acumula 1,9 milions de persones contagiades i 109.811 víctimes mortals.

El Brasil segueix en segona posició i summa en les últimes 24 hores uns 27.000 positius; en total, el país suma 672.846 casos i 35.930 morts, una dada marcada per la polèmica, després que la Universitat Johns Hopkins hagi cessat d'actualitzar les xifres del país en resposta al controvertit canvi de metodologia anunciat per les autoritats brasileres. Rússia es queda en la tercera posició, amb 467.073 positius i 5.851 morts.

En quarta posició, el Regne Unit comptabilitza 286.295 casos i 40.548 decessos, segons el balanç de la Universitat de Baltimore. Per darrere ja se situa l'Índia, que està registrant casos diaris de forma constant, amb 10.000 contagiats al dia, 253.329 casos totals i amb 6.988 morts. A continuació, en la sisena posició, se situa Espanya amb un total de 241.310 positius i 27.135 decessos.

Itàlia es troba en el setè lloc per casos, amb 234.801 persones contagiades i 33.846 morts; per davant del Perú, amb 191.758 casos i 5.301 morts. Segueixen França, amb 190.759 contagis i 29.145 morts; Alemanya, amb 185.745 casos i 8.685 morts; Iran, amb 171.789 contagis i 8.281 morts i Turquia, amb 169.218 contagiats i 4.669 morts.

Tancant el grup de més de 100.000 contagis es troben Xile, amb 127.745 persones amb coronavirus i 1.541 decessos, Mèxic, amb 113.619 contagiats i 13.511 morts, i l'Aràbia Saudita, que ha comptabilitzat 101.914 positius i 13.511 morts.

Per sota dels 100.000 positius, el Pakistan, un altre país d'Àsia amb rècords diaris constants de contagi aquesta setmana, comptabilitza ja 98.943 afectats i 2.002, per davant del Canadà, que comptabilitza 96.475 persones amb coronavirus i 7.850 víctimes mortals.

La Xina, el país en el qual es va originar la pandèmia, es manté en 84.186 contagis i 4.638 víctimes mortals. A continuació, Qatar comptabilitza 68.790 casos i 54 morts, Bangladesh, que registra 65.769 positius i 888 morts i Bèlgica, amb 59.226 contagis i 9.595 morts.

Superant els 40.000 positius hi ha Bielorússia, Països Baixos, Sud-àfrica, Suècia i l'Equador, mentre que els Unió dels Emirats Àrabs, Singapur, Colòmbia, Portugal, Egipte, Kuwait, Indonèsia i Suïssa acumulen més de 30.000.

Per la seva banda, Ucraïna, Polònia, Irlanda, l'Argentina, Filipines, Romania i l'Afganistan superen els 20.000 positius per coronavirus, per davant de República Dominicana, Israel, el Japó, Àustria, Oman, Panamà, Bahréin, Bolívia, Armènia, el Kazakhstan, el Iraq, Nigèria, Dinamarca, Sèrbia, Corea del Sud i Algèria, que acumulen més de 10.000 contagis.

Moldàvia, República Txeca i Ghana superen els 9.000 casos mentre que Noruega, Malàisia i el Marroc tenen més de 8.000 positius. A continuació, el Camerun, Austràlia i l'Azerbaidjan superen els 7.000 casos. Finlàndia, Guatemala, Hondures i el Sudan sobrepassen els 6.000 positius.