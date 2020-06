La Policia Municipal de Pamplona intervé en una festa amb més de 200 joves al llac de Mendillorri

Agents de la Policia Municipal de Pamplona han intervingut durant la matinada d'aquest diumenge amb motiu d'una festa que s'estava celebrant en el llac de Mendillorri en el qual s'han congregat més de 200 persones.

Segons ha explicat a Europa Press fonts de la Policia Municipal, es tractava d'una festa convocada a través de les xarxes socials sota el títol 'I Quedada Llac de Mendillorri' en la qual es programaven activitats com el "chupinazo" i el "llançament de veïns al llac".

Els agents desplaçats fins al lloc, sobre les 0.00 hores, han desistit d'una intervenció per la força i de realitzar identificacions entre els assistents, sinó que han optat per fer veure als assistents que estaven incomplint les normatives sanitàries per la Covid-19, del risc que comportava per a ells i les seves famílies, així com de les molèsties que estaven ocasionant al veïnat.

La intervenció es va allargar fins a les 2.00 hores de la matinada quan els assistents van començar a abandonar el lloc.

Des de la Policia Municipal de Pamplona s'intenta esbrinar la identitat de la persona que està darrere d'una convocatòria d'aquestes característiques que no s'havia donat fins al moment a la ciutat.