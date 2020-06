Unes 3.000 persones es concentren a Barcelona contra el racisme

Unes 3.000 persones –segons xifres de la Guàrdia Urbana- es van concentrar ahir a la plaça Sant Jaume de Barcelona «en memòria de George Floyd, contra el racisme i per les vides negres». La mort del ciutadà afroamericà en mans de la policia de Minneapolis va precipitar fa una setmana la creació de la Comunitat Negra, Africana i Afrodescendent a Espanya (CNAAE), que va convocar arreu de l'Estat manifestacions per sumar-se a la lluita contra el racisme institucional i social.

Amb samarretes amb lemes com «Black Lives Matter» o «Blackcelona» i pancartes criminalitzant el racisme amb frases com «Stop racisme» o «El racisme mata», els participants van proferir crits de ràbia i es van agenollar a la plaça en un emocionat record a Floyd. L'entrada a la plaça Sant Jaume es va limitar per evitar un excés d'aforament, amb tot, hi va haver moltíssima gent i va ser difícil mantenir les distàncies de seguretat entre els assistents. La comunitat negra denuncia el racisme que pateixen les persones racialitzades a Catalunya i al conjunt de l'Estat espanyol, i recorden que no és un fenomen exclusiu dels Estats Units encara que hagin encès l'espurna a arreu del món.

Per això, les mobilitzacions d'ahir van relacionar el recent assassinat de Floyd amb el drama al Mediterrani i les morts de Samba Martine, Lucrecia Pérez o Mame Mbaye, que evidencien que «el racisme institucional i social es dona a Espanya i Catalunya».

A més dels atemptats directes contra les vides negres, la CNAAE va voler recordar les formes de racisme indirectes com les condicions de pobresa estructural, l'explotació laboral i la falta d'oportunitats. Durant la mobilització, es va denunciar a través dels altaveus les diferents formes de discriminació i es van recordar noms de persones negres mortes a causa del racisme policial.

A l'uníson, la plaça Sant Jaume, plena, va repetir els noms de diverses víctimes. «Som aquí en memòria de George Floyd, però no només, sinó per tot el que està passant arreu del món, al Brasil, a la Xina o aquí amb els CIE. La violència institucional i policial és brutal», va dir una manifestant, Cadi Drame. Acompanyada de la seva germana Aria i moltes pancartes a les mans, van assegurar que fa anys que pateixen situacions així, però «ara les agressions s'estan gravant, surten a la tele i la gent s'escandalitza». «Però el racisme ha estat aquí des de sempre. Som aquí no només els negres, sinó els blancs, els verds, els vermells, tothom contra el racisme», va afirmar Aria Drame.