Cap mort a Espanya en 24 hores, Sanitat registra 27.136 morts per coronavirus

El Ministeri de Sanitat ha registrat 27.136 morts per coronavirus a Espanya, els mateixos que aquest diumenge. El que significa que en les últimes 24 hores no s'ha produït cap nova defunció. Segons l'últim informe del Ministeri, en els darrers set dies han mort per la malaltia 56 persones, 31 de les quals a Madrid i 5 a Catalunya. En relació al nombre de positius confirmats per proves, Sanitat els xifra en 241.717, 167 més que al total d'ahir, i en 48 els diagnosticats el dia previ. D'aquests, 9 són del País Valencià, 8 a Madrid i a Catalunya i a Navarra, 6 a cadascuna. En els últims set dies, hi ha hagut 145 ingressos hospitalaris i 14 en UCI.

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 5.447 diagnosticats en els últims 14 dies i 2.157 en la darrera setmana. Per inici de símptomes, 932 han començat a tenir-los en els últims 14 dies i 247, en l'última setmana.

A Catalunya, des que va començar la pandèmia, s'ha diagnosticat 59.215 casos, 6 diagnosticats el dia previ. 1.900 s'han diagnosticat en els últims 14 dies i 642, en la darrera setmana. 343 persones han començat a tenir símptomes en els últims 14 dies i 86, en la darrera setmana.

El País Valencià és la comunitat amb més casos diagnosticats el dia previ (9), seguida de Madrid, amb 8. Hi ha sis comunitats sense cap cas registrat el dia previ.

Pel que fa a les defuncions, Catalunya n'acumula 5.587, 5 en els últims set dies. Madrid és la comunitat amb més de la meitat de les defuncions (31) i Castella i Lleó (6). Hi ha onze comunitats sense cap defunció en l'última setmana.

En relació als ingressos en UCI, des que va començar la pandèmia n'hi ha hagut 124.348, 145 en l'última setmana. També hi ha hagut des de l'inici de l'epidèmia 11.611 entrades a les UCI, 14 en els darrers set dies.



Evolució "molt favorable"

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, assegura que l'evolució de l'epidèmia és molt bona però insisteix que cal mantenir la prudència perquè encara hi ha transmissió. "Seguim amb brots, que estem detectant bé i esperem seguir podent detectar", ha dit. En aquest sentit, ha dit que ara el que més els preocupa és que hi pugui haver "brots comunitaris" que passin "desapercebuts". "Les CCAA estan fent una molt bona feina de detecció precoç", ha dit.



Més detecció de casos lleus

Simón ha explicat també que no hi ha evidència científica que el virus sigui menys virulent ara que a l'inici de la pandèmia sinó que l'explicació, al seu entendre, rau en què estem afrontant la fase final de l'epidèmia i que s'ha incrementat la capacitat de detectar casos lleus.



Les xifres de defuncions

En relació a les xifres de morts, Simón ha insistit que s'estan tancat les xifres per acabar de corregir les sèries històriques però que les xifres de morts no indiquen la transmissió de la malaltia. Simón també ha explicat que la OMS ha fet noves recomanacions en la notificació de morts per la covid-19 i que aconsella, per exemple, que les persones amb malaltia prèvia que tinguin el coronavirus diagnosticat s'han de descartar de la definició de cas.

D'altra banda, que les que morin sense cap altra malaltia, haurien de confirmar-se com a covid encara que no hi hagi prova. "Haurem de veure com ho anem ajustant tot això també perquè, al final, les dades siguin comparables entre tots els països", ha dit.



La fase 3 de Madrid i Barcelona

Simón ha dit que veuria bé que les dues regions avancessin perquè les seves dades són bones però ha dit que, a l'hora de prendre, la decisió cal tenir en compte altres indicadors i també les particularitats d'aquestes zones, que actuen com a "nus" de comunicació entre persones.