La fiscalia rebaixa a sedició l'acusació a Trapero i li demana 10 anys de presó

La fiscalia ha rebaixat aquest dilluns la petició de pena per al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i ha passat de demanar 11 anys per rebel·lió a 10 per sedició pels fets de l'1-O, en la línia de la sentència del Tribunal Suprem contra els líders del procés independentista. Alternativament, planteja un possible delicte de desobediència, amb una inhabilitació d'un any i vuit mesos i 60.000 euros de multa. Les mateixes penes demana per l'exsecretari general de la Conselleria d'Interior Cèsar Puig i l'exdirector general dels Mossos Pere Soler. Per a la intendent Teresa Laplana manté la petició de 4 anys de presó per sedició o, alternativament, un any d'inhabilitació i 30.000 euros de multa per desobediència.