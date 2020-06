Sánchez farà una transferència «sense precedents» a les autonomies

El president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, va defensar ahir durant una compareixença que l'Estat farà una transferència de recursos «sense precedents» als governs autonòmics i va assegurar que les característiques del fons es basen en «un gest de lleialtat». En resposta a les crítiques d'alguns presidents, va entendre «que vulguin més i més» però va defensar que s'abonaran 16.000 milions d'euros.

El fons serà aprovat pel Consell de Ministres del 16 de juny a través d'un reial decret i del total, 9.000 milions seran per a sanitat, que es començaran a rebre al juliol, 2.000 per a educació al setembre i fins a 5.000 per repartir entre les comunitats de règim comú per la davallada d'ingressos. Sánchez també va defensar l'aprovació del decret de la «nova normalitat».

El repartiment del fons Covid per a les autonomies va ser un dels temes que van generar controvèrsia en la tretzena reunió telemàtica de presidents. Davant les crítiques rebudes per diverses autonomies, Sánchez va defensar que aquest fons «no té precedents» en la història democràtica espanyola i que es tracta de transferències, no préstecs, pels quals els governs autonòmics no hauran de retre comptes davant del Govern espanyol.

Sánchez va defensar que en el repartiment s'ha buscat «reflectir amb l'impacte que la pandèmia ha tingut en els pressupostos de cada comunitat». Així, el fons es dividirà en quatre trams.

El primer serà de 6.000 milions per a inversió sanitària i es començarà a transferir al juliol, el segon també serà per a despesa sanitària a partir de «criteris representatius» i es pagarà al novembre. La suma d'aquestes dues xifres ha de ser l'«inici de reparació de les deficiències que s'han detectat al sistema de salut». El tercer s'abonarà al setembre i serà de fins a 2.000 milions en inversió en Educació i el darrer de fins a 5.000 milions es repartirà entre les comunitats de règim comú.

D'altra banda, va expressar la voluntat de celebrar la primera reunió presencial amb els presidents autonòmics un cop aixecat l'estat d'alarma i quan el País Basc i Galícia hagin celebrat els seus comicis. A més, va garantir que es mantindran les conferències telemàtiques, que va reconèixer que «no han estat una bassa d'oli» ni lliures de «tensions» però que s'han basat en el respecte, segons Sánchez.

En la seva compareixença, el president espanyol va afirmar també la necessitat d'aprovar dimarts el reial decret sobre la «nova normalitat» per tal de deixar fixades qüestions que, va assegurar, són importants per evitar nous rebrots.