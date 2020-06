Torra avisa que «el dèficit fiscal anual de 16.000 milions» fa perdre recursos

Torra va criticar els «vaivens» del Govern espanyol sobre el repartiment del fons. «Les promeses ens arriben retallades, la situació és molt greu, anem tard i lents», va traslladar al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, durant la tretzena conferència de presidents.

«Per què sempre és Catalunya qui ha d'assumir totes les despeses?», va insistir Torra. Davant d'això, va exigir a Sánchez «prendre mesures econòmiques urgents i fer-ho ara» i va criticar que les solucions que proposa el Govern espanyol són «per a final d'any o principi de l'any vinent». El president català va insistir que no poder comptar «ara per ara» amb tots els recursos que necessita Catalunya és insuportable i molt greu.

Torra va posar sobre la taula xifres «devastadores», com les pèrdues de 15.000 milions al sector del turisme, de 9.500 milions al del comerç, de 1.000 milions al de la cultura i de 850 milions al sector terciari.

Per això, va reiterar la proposta d'aconseguir per a Catalunya 15.000 milions, que només depenen, va defensar, del sí del Govern espanyol. La proposta inclou 5.000 milions de transferències directes de l'Estat per les despeses acreditades en inversió sanitària, que sol·liciti al Mecanisme Europeu d'Estabilitat (MEDE) en nom de Catalunya un préstec de 5.000 milions, pujar a l'1% el sostre de dèficit i disposar dels 2.500 milions de superàvit i romanents dels ajuntaments.

«Si no es prenen aquestes decisions ara, el govern d'Espanya serà responsable d'asfixiar Catalunya i d'entorpir la recuperació econòmica», va manifestar Torra, i va afirmar que amb el pressupost de la Generalitat no poden «encarar les reclamacions» i comprometran les polítiques socials.