Trenquen vidres i fan pintades de «manipuladors» a la façana de la delegació de TV3 a Lleida

La delegació de TV3 a Lleida ha patit un atac entre aquesta nit de diumenge i matí de dilluns com a resposta a la sentència que condemna a presó Pablo Hasél i a una multa, tant a ell com als altres tres encausats, per haver agredit un periodista de TV3 durant una tancada a la UdL, el 2 de juny de 2016. Els treballadors s'han trobat els vidres trencats i pintades a la façana amb els escrits 'Manipuladors', 'Absolució encausats' i 'Llibertat Pablo Hasél'.

TV3 ha denunciat els fets i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar-ne els responsables. És el tercer atac que rep aquesta seu ja que en va patir un primer el 3 de juny de 2016 i un altre el 14 de juny d'aquell mateix any, després de denunciar l'agressió a la UdL.

El primer atac va ser el 3 de juny, l'endemà de les agressions que van patir tres periodistes (2 de TV3 i 1 de Segre) per part d'alguns joves que ocupaven el despatx del rector de la Universitat de Lleida (UdL). En aquella ocasió van llençar contra la façana de TV3 ous plens de pintura blanca i guix; un atac que aquell dia també es va repetir a la façana del diari Segre, a la mateixa capital del Segrià.

El 14 de juny de 2016, l'atac es va repetir i es van llençar tres rocs contra les vidrieres de la façana, que van quedar esquerdades pels impactes. També van aparèixer pintades amb les paraules ''manipuladors'' i ''no sou periodistes''. TV3 va denunciar els dos atacs així com també les agressions que van patir els seus dos periodistes quan cobrien l'ocupació de la UdL.

La tercera agressió ha tingut lloc aquesta nit. Aquest cop, les pintades fan referència a la sentència pels fets denunciats durant la tancada a l'UdL i els vidres han rebut cinc impactes amb un objecte desconegut. Aquest cop no s'han trobat pedres a la vorera.



Sentència

La setmana passada es va fer pública la sentència del jutjat penal 1 de Lleida, que va condemnar el raper Pablo Hasél a sis mesos de presó per un delicte de lesions per haver agredit un periodista de TV3 durant una tancada a la UdL, el 2 de juny de 2016. Segons el jutge, va quedar provat que Hasél va empènyer, insultar i ruixar amb un líquid de neteja el periodista i per aquest motiu, a més de la pena de presó, l'obliga a indemnitzar la víctima amb 12.150 euros.

El magistrat, però, descartava imposar a Hasél una ordre d'allunyament perquè entén que no representa "ara" cap perill per a la víctima. Hasél, a les xarxes socials va qualificar el judici per aquests fets de "farsa", va lamentar que allò provat "no serveix per a res" i ha anunciat que recorrerà.

La sentència també condemnava per un delicte de coaccions Hasél i tres acusats més i imposava a cadascun d'ells una multa de 5.400 euros per haver impedit que els periodistes gravessin tapant-los les càmeres amb les mans o amb roba, insultant-los i impedint-los l'entrada al despatx.

Els fets van tenir lloc el 2 de juny de 2016 al despatx del rector de la universitat quan els mitjans de comunicació van intentar cobrir una protesta de treballadors i professors de la universitat contra l'ocupació del despatx del rector per part d'estudiants i joves i hi va haver un enfrontament amb alguns periodistes que estaven cobrint la notícia que van rebre empentes i se'ls va llançar líquids.

Després dels fets ocorreguts al despatx del rector de la UdL, dos redactors de TV3 van presentar una denúncia a la policia per agressions ja que segons es podia veure en diverses imatges enregistrades per altres mitjans i també per telèfons mòbils, se'ls va impedir gravar la protesta cobrint-los amb jaquetes i també fent-los empentes per fer-los fora del lloc. Un altre periodista, un fotògraf del diari Segre, va rebre una empenta i va caure damunt d'una taula del despatx del rector. Posteriorment li van ruixar el clatell amb vinagre.