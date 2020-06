El TSJC rebutja el procediment urgent del sindicat de professors

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat fins dimarts al departament d'Educació per presentar al·legacions davant la impugnació de la reobertura dels centres per part d'USTEC-STEs. En la resolució, el tribunal rebutja el procediment d'especial urgència en la petició de suspendre cautelarment les instruccions dictades per Educació i ho recondueix al tràmit ordinari. Defensa que les instruccions es van publicar el 20 de maig i que per això «no s'explica que el recurs es demorés més de 10 dies si tan urgent era paralitzar la posada en pràctica de les instruccions». A més, considera que no ha aportat «proves susceptibles d'acreditar una urgència especialment qualificada».

La resolució afegeix que aquesta especial urgència recollida a la llei «no pot ser provocada per la demora o la manca de diligència de qui sol·licita les mesures cautelars». Així, Educació i fiscalia disposaran fins demà per presentar les seves al·legacions a la petició de suspensió de la reobertura dels centres feta pel sindicat.

Totes les escoles i instituts públics i concertats catalans obriran avui les portes seguint el pla de desconfinament educatiu, després de la reobertura inicial l'1 de juny dels centres ubicats en fase 2 de la desescalada amb presència escassa o nul·la d'alumnes.

Avui entraran en fase 2 la regió sanitària de Lleida i les de Barcelona i la seva àrea, de manera que els centres educatius ubicats en aquests territoris obriran les portes per als alumnes que voluntàriament hi vulguin anar, sobretot els de cursos finalistes. Malgrat les reticències inicials d'alguns directors, des de l'1 de juny la immensa majoria dels col·legis i instituts en fase 2 han obert, tot i que en general l'assistència ha estat molt baixa, i en alguns casos testimonial.

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha afirmat que la baixa assistència «estava prevista» i que la conselleria «està obligada a obrir els centres educatius» en tant que són un «servei públic i comunitari» per «atendre els alumnes i famílies que ho necessitin, sobretot les vulnerables».

Durant aquesta setmana, sis centres no han obert les portes, gairebé tots per problemes derivats d'obres, i només l'Ajuntament de Bàscara (Girona) ha mantingut tancada l'escola per la impossibilitat d'assumir els protocols.