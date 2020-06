La Fiscalia demana que s'arxivi la causa de la manifestació del 8 de març

La Fiscalia Provincial de Madrid ha demanat a la jutgessa que arxivi la investigació que té oberta contra el delegat del Govern a Madrid, José Manuel Franco, per l'autorització de manifestacions durant els primers dies de març i, en concret, la del 8-M.

La Fiscalia fa un recorregut pels diferents informes i recomanacions publicades abans del 8 de març i conclou que en aquest escenari nacional i internacional «pretendre que l'investigat coneixia que amb una actuació diferent de la realitzada (per a la qual, com hem dit, no estava obligat ni legitimat) hauria pogut evitar la mort de milers de persones i el contagi exponencial de la malaltia resulta pràcticament inversemblant».

És el primer cop que la Fiscalia es pronuncia en aquesta causa i ho fa per demanar a la titular del Jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que revoqui la resolució per la qual va decidir investigar Franco i que arxivi el procediment. Franco està citat a declarar demà per un delicte de prevaricació administrativa, però la Fiscalia objecta que no es donen les circumstàncies per acusar-lo, ni per acció ni per omissió, entre altres raons perquè el delegat del Govern no té competències en matèria sanitària ni de salut pública.