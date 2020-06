La Fiscalia rebaixa a sedició l'acusació a Trapero i per a ell demana 10 anys de presó

LaF iscalia va rebaixar ahir la petició de pena per al major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero i ha passat de demanar 11 anys de presó i inhabilitació per rebel·lió a 10 per sedició pels fets de l'1-O, en la línia de la condemna del Tribunal Suprem als líders independentistes.

Alternativament, planteja un delicte de desobediència, amb una inhabilitació d'un any i vuit mesos i 60.000 euros de multa. Les mateixes penes demana per a l'exsecretari general de la conselleria d'Interior Cèsar Puig i l'exdirector general dels Mossos Pere Soler. Per a la intendent Teresa Laplana manté la petició de 4 anys de presó per sedició o, alternativament, un any d'inhabilitació i 30.000 euros de multa per desobediència.

En una breu sessió feta a distància, amb el tribunal i la fiscalia a l'Audiència Nacional de Madrid i els acusats i les defenses a l'Audiència de Barcelona, el fiscal ha dit que mantenia bàsicament tot el relat de fets de l'escrit d'acusació inicial, excepte alguns detalls que s'adapten a la sentència del Suprem.

Així, el fiscal Miguel Ángel Carballo ha dit que s'ha de basar en la sentència del Suprem per rebaixar de rebel·lió a sedició, tot i que la pena de presó només la rebaixa d'onze a deu anys de presó i els mateixos anys d'inhabilitació.

Per a Laplana, manté la petició de quatre anys de presó i el mateix temps d'inhabilitació per sedició, en considerar que no liderava l'actuació, sinó que era una subalterna. Alternativament, però, i per si el tribunal no veu demostrada ni tant sols la sedició, la fiscalia ofereix la possibilitat alternativa de condemnar pel delicte de desobediència: un any i vuit mesos d'inhabilitació per a càrrec públic o electe per a Trapero, Puig i Soler, a més de 60.000 euros de multa; i un any d'inhabilitació i 30.000 euros de multa per a Laplana.

El judici a l'Audiència Nacional es va veure interromput per la pandèmia del coronavirus el 13 de març.