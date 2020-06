Illa: «El 21 de juny hi haurà les condicions per aixecar l'estat d'alarma a tot el territori»

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, assegura que si les coses evolucionen com fins ara "pensem que el 21 de juny hi haurà les condicions per aixecar l'estat d'alarma a tot el territori". Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Illa ha dit que el grau de compliment de la ciutadania ha estat exemplar però que si hagués algun tipus de "reversió", no li "tremolarà el pols per protegir la seguretat dels ciutadans". En aquest sentit, ha dit que un cop s'aixequi l'estat d'alarma, les restriccions de mobilitat hauran acabat. Per això, ha tornat a apel—lar a la responsabilitat individual i a seguir les quatre regles bàsiques: mascareta, distància interpersonal, rentat de mans i higiene als espais públics i privats.

El relació a l'obertura de fronteres, Illa ha remarcat que es farà amb les "màximes condicions de seguretat". "No juguem ni a la precipitació ni a la improvisació, justament en això s'emmarca la prova pilot a les Illes Balears", ha dit.