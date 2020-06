Sanitat registra 27.136 morts per coronavirus, els mateixos que el total d'ahir i 50 en els últims set dies

El Ministeri de Sanitat ha registrat 27.136 morts per coronavirus a Espanya, els mateixos que aquest dilluns. El que significa que en les 24 hores no s'ha produït cap nova defunció. Segons l'últim informe del Ministeri, en els darrers set dies han mort per la malaltia, 50 persones, 23 de les quals a Madrid, 6 a Castella i Lleó i 4 a Catalunya. En relació al nombre de positius confirmats per proves, Sanitat els xifra en 241.966, 249 més que al total d'ahir, i en 84 els diagnosticats el dia previ. D'aquests, 45 s'han produït a Madrid i 17 a Catalunya. En els últims set dies, hi ha hagut 149 hospitalitzacions i 12 ingressos en UCI.

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 5.265 diagnosticats en els últims 14 dies, i 2.178 en l'última setmana. Per inici de símptomes, 884 els han començat a tenir en les darreres dues setmanes i 237 en els últims set.

A Catalunya, des que va començar la pandèmia, s'ha diagnosticat 59.232 casos, 17 el dia previ. En els últims 14 dies, se n'han detectat 1.763 i en la darrera setmana 685. 310 persones han començat a tenir símptomes en els últims 14 dies i 76, en la darrera setmana.

La comunitat de Madrid és la que té més casos diagnosticat el dia previ (45), seguida de Catalunya (17) i l'Aragó amb 5. Hi ha cinc comunitats sense cap nou diagnosticat i n'hi ha 11 amb menys de cinc.

Pel que fa a les defuncions, Catalunya n'acumula 5.587, 4 en els últims set dies. Madrid en concentra 23 de les 50 totals i Castella i Lleó, 6. Hi ha vuit comunitats que no han registrat cap mort en l'última setmana.

En relació als ingressos en UCI, des que va començar la pandèmia n'hi ha hagut 124.407, 149 durant la última setmana, i 11.614 entrades en Unitats de Cures Intensives, 12 en els darrers set dies.



Menys ingressos

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que cada dia es fa diagnòstic a entre 10.000 i 12.000 casos sospitosos i que es fan proves al 90% dels casos. Manté que l'evolució és bona i que cada cop hi ha menys persones hospitalitzades i a les UCI, amb la qual cosa el risc de mortalitat s'està reduint.

En relació a la xifra de morts, ha insistit que s'estan arreglant les sèries i ha demanat disculpes si les dades poden induir a confusió. En aquest sentit, ha dit que volen donar-les correctament el més aviat possible i que faran una explicació "exhaustiva".

Pel que fa a la quarantena, ha dit que cada cop més estudis revelen que els casos asimptomàtics no transmeten la malaltia a partir del 7 dies i que es possible que la quarantena, seguint un recomanació de la OMS, s'acabi reduint en 10 dies.