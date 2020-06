Avui comença el judici del navesenc acusat pels aldarulls del gener del 2018

Avui se celebra el judici a l'Audiència Provincial de Barcelona al navesenc Josep Rosas pels fets ocorreguts el 30 de gener del 2018 als voltants del Parlament de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya actua com a acusació particular i demana a Rosas una pena de tres anys i 10 mesos de presó per delictes d'atemptat contra l'autoritat i desordres públics. En un comunicat publicat per La Forja Solsonès, Rosas assegura que la Generalitat «vol fer servir el meu cas com a exemple d'escarment per a l'independentisme de base».