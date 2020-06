CaixaBank impulsa a Barcelona una Setmana Solidària Virtual amb l´objectiu de recaptar aliments

CaixaBank impulsa a Barcelona una Setmana Solidària Virtual que se celebrarà del 15 al 21 de juny amb l'objectiu de recaptar aliments per ajudar a pal·liar la situació que viuen diversos col·lectius vulnerables a causa del coronavirus. Aquesta iniciativa, programada des de la direcció territorial de Barcelona de l'entitat financera, es durà a terme a tota la província . Hi poden participar empleats de l'entitat, familiars, amics, clients i voluntaris.

Els familiars, amics i clients de les oficines de CaixaBank a la província de Barcelona podran canalitzar les seves inscripcions mitjançant l'Associació de Voluntaris de "la Caixa", que té milers d'adherits que exerceixen el voluntariat durant tot l'any. El període d'inscripció s'inicia el 8 de juny i finalitzarà el dia 20 del mateix mes.

Les activitats proposades per participar a la Setmana Solidària Virtual es divideixen en dues categories.

La primera en la que es quantifiquen els kms recorreguts practicant esports com: caminar, córrer, anar en patins, patinet, bicicleta...

I, la segona en la que es proposa cuinar un plat o postre (truita de patates, pastissos, muffins, galetes,...) o fer 1 hora de qualsevol activitat esportiva (gimnàs, tennis, pàdel,...) Per poder fer el recompte de kms i activitats realitzades, serà imprescindible, que els participants enviïn una fotografia o vídeo del moment que estan practicant l'activitat.

Cadascuna de les fotografies o vídeos rebuts equivaldrà a 1a cistella, amb valor de 5€. S'aconseguirà una cistella amb qualsevol de les següents activitats: recorrent 5kms (6.000 passes), fent una activitat esportiva (gimnàs, tennis, pàdel, etc) d'1 hora de durada o bé preparant un plat o postre. Per contra, si el participant recorre més de 10 kms o 12.000 passes equivaldrà a 10 € i per tant, pujaran al comptador 2 cistelles.

A més a més, durant tota la Setmana Solidària Virtual, les persones implicades poden explicar les seves experiències a les xarxes socials i seguir altres publicacions de FaceBook, Twitter i Instagram amb l'etiqueta #setmanasolidariavirtual.

La quantitat total de cistelles que apareixerà al comptador global es traduirà en un donatiu per la compra d'aliments a entitats socials de l'àmbit de la direcció territorial de Barcelona.