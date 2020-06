El Consell Comarcal obre una convocatòria d'ajudes per a professionals

El Consell Comarcal del Bages obre avui la convocatòria d'ajuts per a professionals, microempreses i cooperatives del territori que s'han vist afectats per la situació d'emergència sanitària i social provocada per la covid-19. Els ajuts a fons perdut tenen una dotació econòmica de 450.000 euros per fer costat al teixit econòmic del territori amb una subvenció igual per a tots els beneficiaris que oscil·larà entre 300 i 1.000 euros fins a un màxim de 1.500 persones.

S'hi poden acollir professionals autònoms i microempreses i cooperatives amb un màxim de sis persones treballadores corresponents a un ampli ventall d'activitats detallades al llistat del CNAE de l'annex que acompanya les bases (comerç, restauració, educació, cultura, habitatge, activitat física, estètica, oci, etc.) donades d'alta, com a mínim, durant el primer trimestre d'any. La convocatòria és compatible amb qualsevol altre tipus d'ajut que es pugui rebre en el marc actual.