La delinqüència torna a créixer després del confinament però segueix «molt lluny» de situacions passades

El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha indicat que els fets delictius estan experimentant un creixement "proporcional" a l'increment també de l'activitat en general, però encara estan "molt lluny" de situacions passades, com la de l'estiu passat a Barcelona. "Hi ha robatoris amb violència? Sí, però no estem en un nivell d'inseguretat com el que havíem tingut en altres moments", ha dit sobre les imatges de cinc homes robant violentament un rellotge a un altre.

Sallent creu que el furt baixarà aquest estiu perquè hi haurà menys turistes, i que hi haurà major pressió delictiva sobre la població autòctona. D'altra banda, ha explicat que ja estan tramitant les 143.000 denúncies que s'han posat per trencar el confinament.

Sallent ha indicat que la delinqüència "es va confinar" els deu dies d'aturada total, com la resta de la població, i a partir de llavors va anar creixent, tot i que encara està "molt per sota dels nivells de delinqüència ordinaris". "Però un país que reprèn l'activitat també la reprèn des del punt de vista delinqüencial", ha constatat.

Sobre els delictes contra menors, ha reconegut que hi ha una "xifra negra" que no es coneix, que s'ha produït durant el confinament i que ara s'haurà de treballar per revertir. Sallent ha explicat que es va idear un pla per prevenir especialment la violència domèstica, però els menors són els que tenen menys possibilitats de ser detectats com a víctimes, perquè normalment són els monitors i mestres els que avisen de violència intrafamiliar. Segons ha publicat 'La Vanguardia', entre el 14 de març i el 29 de maig hi ha hagut 207 menors atesos per violència durant el confinament. En el mateix període de l'any passat van ser 285.



Epicentre de l'activitat amb la marihuana

El comissari en cap ha aprofitat per alertar que Catalunya és "l'epicentre de l'activitat amb marihuana d'Europa", i ha considerat que es tracta de "l'amenaça principal col·lectiva" que té el país. Sallent ha remarcat que no parla de consum de proximitat o privat, sinó de crim organitzat, armes, assalts, violència i homicidis.

En preguntar-li per les detencions i identificacions amb perfil ètnic, el comissari ha indicat que es tracta d'un fenomen "transversal" en totes les policies del món. Ha apuntat que la llei d'estrangeria, els processos migratoris i determinades realitats d'exclusió social produeixen un "biaix" en les identificacions que es corregeix sobretot amb més formació i conscienciació.



Confia en l'absolució de la cúpula d'Interior

Sobre el canvi de la fiscalia en el procés judicial contra el major Trapero, Sallent ha dit que confia que tota la cúpula d'Interior quedarà finalment absolta. El comissari ha defensat que el cos va actuar "amb la millor voluntat per donar compliment a l'ordre de la magistrada amb la complexitat que tenia fer això d'acord amb els principis bàsics d'actuació" de la policia.

L'1 d'octubre, ha continuat, "es va fer el que s'havia de fer i el que es podia fer en aquelles circumstàncies" i si va faltar alguna cosa, com el mateix Trapero ha dit, és una comunicació pública sobre què podia i què no podia fer el cos de Mossos d'Esquadra. Aquesta, al seu parer, és una de les lliçons més importants que van extreure.