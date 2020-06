Dels 1.548 morts a la Catalunya Central, menys de la meitat han perdut la vida en hospitals i sociosanitaris

Per territoris, a la Catalunya Central el departament de Salut de la Generalitat té registrades 1.548 persones mortes (715 en hospitals i sociosanitaris, 508 en residències, 117 en domicilis i 208 no estan classificats), segons les dades facilitades ahir.

A Girona hi ha comptabilitzats 786 morts (348 en hospitals, 238 en residències, 126 en domicilis i 74 no classificats).

Pel que fa al Camp de Tarragona, la xifra de morts es manté en 387, de les quals 245 van tenir lloc en hospitals i centres sociosanitaris, 119 en residències, 11 en domicilis i 12 més no classificats, mentre que a Lleida continuen amb 208 morts en total, 130 en hospitals i sociosanitaris, 59 en residències, dotze no classificats i set en domicilis.

A l' Alt Pirineu i l'Aran es mantenen amb 30 morts com ja fa dies, tretze en hospitals i sociosanitaris, set en residències, vuit no classificats i dos en domicilis; mentre que a les Terres de l'Ebre continuen amb 44 defuncions, 24 en hospitals i sociosanitaris, vuit en residències, nou en domicilis i tres sense classificar.

A la ciutat de Barcelona han mort 4.207 persones, entre positius i sospitosos, 2.321 en hospitals i centres sociosanitaris, 1.311 en residències, 279 en domicilis i 296 no classificats; a la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.866 morts, 1.561 en hospitals i sociosanitaris i 1.043 en residències, a banda de 122 no classificats i 140 en domicilis.

La xifra total de morts a la regió metropolitana sud és 2.323. D'aquests, 1.407 han mort en un hospital o centre sociosanitari, 771 en residències, 95 en domicilis, i 50 no estan classificats.



6.231 casos positius

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona ciutat n'hi ha 18.629 de confirmats. A l'àrea metropolitana nord n'hi ha 16.978, i a la metropolitana sud, 12.737.

A la Catalunya Central són 6.231 els confirmats. A Girona hi ha 6.904 positius. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 2.116 persones amb coronavirus confirmades, mentre que a Lleida n'hi ha 2.750. A l'Alt Pirineu i Aran tenen 423 casos confirmats, i a les Terres de l'Ebre es mantenen en 327.