La família de Floyd demana que s'acabin els crims d'odi

La família de l'afroamericà George Floyd, que va morir fa dues setmanes a mans de la Policia de Minneapolis, va tornar a demanar justícia ahir durant el seu funeral a la ciutat de Houston, en l'estat de Texas, on Floyd va créixer.

La seva neboda, Brooke Williams, va insistir durant un breu discurs que «mentre respiri hi haurà justícia» i, en un clar gest de complicitat a el lema de campanya de president, Donald Trump, va preguntar-se si «els Estats Units ha estat gran alguna vegada».

«Si us plau, no més crims d'odi», va subratllar, i va lamentar que cap dels quatre agents que es trobaven al lloc dels fets quan Floyd va morir mostressin tenir «ànima o cor».

«Cap dels agents van mostrar cap remordiment veient com l'ànima del meu oncle abandonava el seu cos. Va pregar i pregar per la seva vida moltes vegades, però tu estrènyer encara més», va asseverar en relació amb l'agent que li va trepitjar el coll amb el genoll , Derek Chauvin, ara imputat per assassinat en segon grau. «Per què ha d'estar el sistema tan corromput?», va insistir.