Localitzen un os abatut a trets al departament de l'Arieja, zona limítrof amb l'Alt Pirineu i Aran i Andorra

El govern francès ha informat aquest dimarts sobre la localització d'un os abatut a trets al departament de l'Arieja, zona que limita amb les comarques pirinenques de la Val d'Aran i el Pallars Sobirà, a més del Principat d'Andorra. La ministra francesa de la Transició Ecològica, Élisabeth Borne, ha condemnat aquesta acció al seu compte de Twitter i ha anunciat que denunciarà els fets, tot destacant que es tracta d'una espècie protegida i que és un acte il·legal.

Entitats conservacionistes com ara l'associació Pays de l'Ours-Adet s'han sumat al rebuig i demanen que s'introdueixi un altre exemplar al medi. Per la seva banda, Ipcena ha titllat l'acció com a "acte covard" i ha mostrat la seva solidaritat de cara a trobar-ne al seu responsable.

La mort d'aquest plantígrad arriba tot just dos mesos després que una patrulla d'Agents de Medi Ambient del Conselh Generau d'Aran localitzés sense vida a l'os Cachou al municipi de Les (Val d'Aran). En aquest cas, la investigació es troba sota secret de sumari per part dels jutjats de Vielha després que diverses entitats conservacionistes indiquessin que l'exemplar podria haver estat enverinat. D'aquesta manera, contradiuen la versió oficial, que apunta que la causa tindria a veure amb una baralla amb un altre os i una posterior caiguda per un barranc.