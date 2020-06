Les mesures de la nova normalitat: distància física i mascareta obligatòria

El Consell de Ministres va aprovar ahir el decret de mesures de la «nova normalitat» que regirà un cop aixecat l'estat d'alarma. La normativa estarà vigent fins que hi hagi una vacuna contra el virus. El decret rebaixa la distància física de 2 a 1,5 metres, recull l'obligatorietat de portar mascareta si no es pot mantenir la distància i preveu multes de 100 euros per a qui ho incompleixi. També es considera la covid-19 una malaltia de declaració obligatòria urgent i s'introdueix el deure de les comunitats autònomes a informar quan es produeixin situacions de perill per a la salut pública.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va explicar ahir que alguns punts de l'anterior esborrany han estat modificats, com ara la distància física però també la possibilitat de «reassumir el control». Així, es descarta una recentralització de competències. Tot i això, la Generalitat s'espera a conèixer-ne els detalls per fer-ne una valoració. L'Estat l'ha posat sobre la taula sobre els seus efectes i la possible invasió de competències que alguns sectors sospiten que pot amagar.

En aquesta nova normalitat els serveis de salut hauran de garantir, sobretot a l'atenció primària, que a tots els casos sospitosos de coronavirus se'ls faci una prova de PCR o una altra de diagnòstic «tan aviat com sigui possible» des del coneixement dels símptomes.



Prevenció i control

A més, les autonomies hauran de vetllar per garantir un nombre suficient de professionals involucrats en la prevenció i el control de la malaltia, així com l'atenció dels casos i la vigilància epidemiològica. També s'hauran de crear plans per assegurar una resposta ràpida i coordinada.

Pel que fa als centres residencials de persones grans o amb necessitats especials, el Govern central estableix que seran les comunitats autònomes les que hauran de garantir-ne la coordinació amb els recursos sanitaris del Sistema de Salut de l'autonomia a què pertanyi. Així, les administracions competents han de garantir la coordinació d'aquests centres i disposar de plans de contingència per covid-19 orientats a la identificació precoç de possibles casos entre residents, treballadors i els seus contactes.

A més, els establiments, mitjans de transport o qualsevol altre lloc, centre o entitat pública o privada en què les autoritats sanitàries identifiquin la necessitat de fer «traçabilitat de contactes» tenen l'obligació de facilitar a les autoritats sanitàries la informació de què disposin.