Montero: «El discurs de Torra recorda l'Espanya ens roba»

La ministra portaveu del Govern espanyol, María Jesús Montero, va respondre a Torra per les crítiques al fons no retornable de 16.000 milions d'euros i va acusar-lo de «descontentament permanent» i de «lluita política». «L'expressió d'asfíxia ens recorda l'Espanya ens roba», va afirmar Montero.

Montero va defensar una «aportació històrica» a les CA, tot i que «algunes tenien unes expectatives que no han culminat amb el que hem plantejat». Montero va dir que probablement el millor «símptoma que el repartiment és just» és, precisament, que «cap territori està content». En aquest sentit, va dir que les CA que han tingut un major impacte de la pandèmia rebran més fons però que el criteri de població també hi tindrà pes, un dels punts de desacord.

«Costa d'entendre que amb aquest conjunt de diners sobre la taula, Torra continuï dient que no es tracta de manera equitativa a Catalunya», va afirmar. «En aquests moments estem centrats en la lluita contra el coronavirus», va insistir.

Torra va respondre a la ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, que el fons de 16.000 milions d'euros equival a «l'espoli fiscal insuportable» de Catalunya en any. «Necessitem tots els recursos i tota la sobirania per assegurar el futur i els llocs de treball dels catalans. Per aquest motiu, la millor normalitat és la independència de Catalunya», va afegir el cap de l'executiu català al seu compte de Twitter.