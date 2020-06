La banda de l'escola de música tocarà un salt de Patum al castell

Si la pluja ho permet, avui, a 2/4 de 10 del vespre, la música dels turcs i cavallets i fins a la dels tirabols sonarà des del castell de Berga. Aquest és un dels actes organitzats per l'Ajuntament de Berga d'aquesta singularíssima Patum Confinada.

Aquest vespre, a l'hora que haurien de començar les tandes de Patum, una cinquantena d'integrants de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga interpretaran les músiques d'una tanda de Patum completa. Com si fos a la plaça de Sant Pere. Només com si ho fos. Perquè, és clar: tocar la música de la festa en aquesta antiga fortalesa militar serà «com ser a la plaça però sense l'emoció ni l'ambient de Patum», confessa Xavi Llobet, director de l'escola berguedana.

La regidoria de Patum va proposar al centre interpretar una tanda de Patum des del castell aquest dijous al vespre, el dia que hi hauria d'haver hagut la primera Patum completa d'aquest Corpus. Els berguedans la podran escoltar des de casa. Ahir a la tarda van fer un assaig i aquesta tarda és previst que en facin un altre.

A hores d'ara, la principal amenaça per a aquesta actuació és la pluja. Les previsions del temps no són gaire bones. Xavi Llobet explica que, si plou, se suspendrà l'acte. Sigui com sigui es preparen per tocar seguint les noves mesures sanitàries: cada músic tindrà un espai de 4 metres i només tocarà el seu instrument, i portaran mascareta.

La banda del centre berguedà està integrada per joves d'11 fins a 19 anys, a més de músics adults que hi aporten l'experiència.