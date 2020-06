El CAP de Santa Margarida de Montbui reobrirà dilluns

El Centre d'Atenció Primària (CAP) de Santa Margarida de Montbui recuperarà aquest dilluns l'activitat per a la població adulta, de dilluns a divendres de 8 a 15 h. El centre demana que, per tal de poder gestionar les demandes de la ciutadania, abans de desplaçar-s'hi es truqui al 93 801 73 00 o bé contactar-hi a través de l'eConsulta o de l'opció «Com et podem ajudar, contacteu amb mi» de la pàgina web de programació de visites, amb l'objectiu de poder donar la millor resposta en funció del motiu de consulta.

El CAP donarà cobertura a l'Àrea Bàsica de Salut Santa Margarida de Montbui per a aquelles visites urgents presencials no resoltes per via telefònica.