L'Ajuntament de Manresa ha coordinat la confecció de 12.500 mascaretes

El projecte Mascaretes es va posar en marxa durant el mes de març, a l'inici de la pandèmia de la covid-19. L'Ajuntament de Manresa va fer una crida a la ciutadania i durant els darrers tres mesos l'ha coordinat.

El resultat han estat 12.500 mascaretes confeccionades i distribuïdes. Les mascaretes han estat cosides per 155 persones que es van inscriure de forma individual, 30 cosidores del grup de Monistrol de Calders, 20 cosidores del grup de l'Associació de Veïns del Barri Antic i interns del taller de costura del Centre Penitenciari de Lledoners.

A més, Althaia, Cintes Martell i Byetsa han donat material per fer les mascaretes; el taller de confecció i venda de roba per a infants Yergue, voluntariat de la FAVM i voluntariat de l'Associació d'Empresaris de Bufalvent han preparat el material per poder fer els paquets per a les cosidores; la bugaderia Higiensec Manresa ha netejat les mascaretes un cop confeccionades; professionals de la Unitat Funcional d'Atenció a la Complexitat (UFAC) han detectat de forma coordinada amb l'Ajuntament on hi havia les necessitats més urgents i han distribuït mascaretes; la FAVM i l'AV del Barri Antic n'han distribuït pels barris; i la UBIC també ho ha fet mitjançant 30 establiments.

L'Ajuntament de Manresa ha agraït la responsabilitat, l'esforç i la solidaritat a totes les persones que de forma voluntària han participat en aquest projecte.