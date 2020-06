El Suprem preveu celebrar el 17 de setembre la vista pel recurs de Torra contra la seva inhabilitació

El Tribunal Suprem preveu fixar per al pròxim 17 de setembre la vista del recurs del president de la Generalitat, Quim Torra, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 19 de desembre que el va condemnar a un any i sis mesos d'inhabilitació per no haver despenjat a temps una pancarta demanant l'alliberament dels presos. A més dels magistrats, encapçalats per Manuel Marchena, a la vista hi seran presents els advocats de Torra i els representants de la Fiscalia, que s'oposa al recurs del president de la Generalitat. Les parts exposaran els seus arguments i el tribunal podrien emetre una sentència en poc temps.

El Tribunal Suprem avança en la resolució del recurs malgrat que el magistrat que havia de redactar la ponència, Miguel Colmenero, va demanar la setmana passada apartar-se del cas perquè ho considera incompatible amb la seva designació com a membre de la Junta Electoral Central (JEC).

Torra va ser condemnat el 19 de desembre del 2019 a un any i mig d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros per un delicte de desobediència per no haver complert l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar una pancarta en suport dels presos en el període electoral de les eleccions de l'abril del 2019.

La seva defensa, encapçalada per Gonzalo Boye, va presentar un recurs al Tribunal Suprem adduint que la sentencia pretenia únicament apartar-lo de manera "il·legal i il·legítima" de la presidència de la Generalitat amb un seguit de decisions imparcials que constitueixen una "persecució política".

La Fiscalia ja es va oposar a l'admissió a tràmit del recurs i s'oposarà ara també als arguments de la defensa de Torra. Segons els fiscals del Suprem, la sentència del TSJC està ben fonamentada i no hi ha motius per impugnar-la ni des del punt de vista formal ni pels arguments de fons.

Un cop celebrada la vista prevista per al dia 17, la Sala Penal del Tribunal Suprem continuarà les seves deliberacions però podria emetre una sentència en breu. Si la sentència rebutja el recurs del president de la Generalitat, la sentència del TSJC quedarà ratificada i Torra quedarà inhabilitat, malgrat que tindrà la possibilitat de presentar un nou recurs al Tribunal Constitucional.