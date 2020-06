Visita a minoristes d'alimentació per assessorar-los en matèria de salut pública

Tècnics del Servei de Salut Pública Municipal realitzen visites als establiments minoristes d'alimentació de Manresa per tal d'assessorar-los en matèria de salut pública, per oferir tota la informació que necessitin i per resoldre dubtes.

Les visites estan impulsades per la regidoria de Ciutat Saludable amb l'objectiu d'acompanyar el comerç manresà durant les diferents fases de la desescalada i mentre duri la situació actual causada per la covid- 19.

Durant les visites, es recordaran les mesures de seguretat i higiene que s'han de complir als comerços, tant treballadors com clients, i es farà entrega de material de protecció (mascaretes). També s'entregarà un cartell que recull les mesures que han de seguir tant els treballadors com els clients, així com altre material.