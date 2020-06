Confirmat: la Catalunya Central passarà a la fase 3, dilluns

El Ministeri de Sanitat ha confirmat aquest divendres que la Catalunya Central i Girona passaran a la fase 3 a partir de dilluns vinent, tal com havia proposat la Generalitat. La ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, així com Lleida, seguiran en fase 2 durant almenys set dies més. Així, a les comarques centrals, a partir del dia 15 de juny es podran fer reunions familiars o amb amics de fins a 20 persones i s'eliminaran totalment les franges horàries.

Comerços i restaurants



Els bars i restaurants podran recuperar les barres, sempre que es mantingui la distància de seguretat entre clients o grups de clients de dos metres. L'aforament permès a l'interior dels locals passarà de ser d'un terç a ser de la meitat, a la 3. Les terrasses a l'aire lliure poden obrir al 75 % de la seva capacitat en aquesta fase. L'ocupació màxima, segons el BOE, serà de 20 persones per taula i per agrupació de taules. Casinos, sales de jocs i els bingos a la meitat de la seva capacitat i sense superar el topall de cinquanta persones

Podran obrir tots els comerços sense límit de superfície, sempre que l'aforament no superi el 50 %, establint un horari d'atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys. A més, també obriran les zones comunes dels centres comercials, amb un aforament màxim del 40 % i es limita l'aforament dels locals i els establiments ubicats en aquests centres comercials al 50 %.

Els hotels i allotjaments turístics podran obrir les seves zones comunes mentre no superin el 50 % de la seva ocupació. Pel que fa a les activitats grupals dins els hotels, estan permeses per a un màxim de 20 persones.

Les discoteques i els locals d'oci nocturn podran obrir sense superar un terç de l'aforament i no s'hi podrà ballar. S'hi permet instal·lar taules i cadires perquè els clients puguin seure.

Àmbit esportiu



Serà el moment per als entrenaments de caràcter mitjà en lligues no professionals federades i la celebració d'espectacles i activitats esportives. Les tasques esportives s'han de dur a terme sempre que sigui possible per torns, evitant superar el 50 % de la capacitat de les instal·lacions i amb l'objectiu de mantenir les distàncies mínimes necessàries per protegir la salut dels esportistes.

A les instal·lacions esportives a l'aire lliure i els centres esportius es poden fer activitats en grups de fins a 20 persones, sense contacte físic i sempre que no se superi el 50 % de l'aforament màxim permès. Es permet l'ús dels vestuaris i de la zona de dutxes i s'elimina l'obligatorietat de la cita prèvia.

Transport, vetlles i mercats



Als congressos hi podran assistir fins a 80 persones. Segueix permesa la circulació de persones dins la mateixa regió sanitària tot i que el moviment entre regions sanitàries només es podrà fer si la Generalitat ho permet.

El transport públic funcionarà al 100% en aquesta fase.

Es permetran les activitats de lleure als casals d'estiu dirigides a nens i adolescents. Si es fan a l'aire lliure, estan limitades al 50 % de la seva capacitat habitual i a un màxim de 200 participants, amb els educadors inclosos. En cas que es facin a l'interior, l'aforament permès és d'un terç i el total de participants no pot superar les 80 persones, inclosos els monitors.

Es poden celebrar vetlles i enterraments en espais públics i privats amb un màxim de 50 persones si són a l'aire lliure i de 25 en espais tancats.

Els casaments estaran limitats a un màxim de 150 persones en espais a l'aire lliure o de 75 en espais tancats, això sí, en cap cas es pot superar el 75 % de l'aforament del recinte. Les celebracions que impliquin qualsevol tipus de servei d'àpats o hostaleria, han de cenyir-se a les normes vigents per aquests tipus d'establiments en la fase 3 de desescalada.

Els llocs de culte: obriran fins al 75 % de l'aforament. L'aforament màxim ha de situar-se en un espai plenament visible.

Els mercats a l'aire lliure obriran fins al 50 % de les parades. Els ajuntaments també tenen l'opció d'augmentar la superfície del mercat per tal de poder garantir una distància de seguretat entre les parades similar a la de la meitat de l'ocupació.