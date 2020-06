Educació prioritzarà l'escola presencial el setembre

Educació manté el compromís de prioritzar la presencialitat dels alumnes als espais educatius per al curs 2020-2021 i insisteix que la competència en matèria educativa és de la Generalitat. Així ho va expressar la conselleria, a través d'un comunicat, després de la Conferència Sectorial d'Educació que es va celebrar ahir al matí, on la ministra Isabel Celaá va consensuar catorze directrius per al pròxim curs amb totes les comunitats autònomes excepte amb les de Madrid i el País Basc. El document del ministeri a les conselleries conté punts genèrics i bàsics per a l'organització del nou any escolar i el departament d'Educació va afirmar que «manté coincidència de partida en molts dels aspectes proposats». No obstant això, la conselleria que dirigeix Josep Bargalló va insistir que les competències en matèria educativa «les té en exclusiva la Generalitat», que treballa amb el departament de Salut en les mesures sanitàries i de seguretat.