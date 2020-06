La Flama arribarà a més de 3.000 punts dels Països Catalans adaptada al context actual per la Covid-19

La Flama del Canigó en el seu pas per la Patum de Berga del 2019 | Arxiu particular

La Flama del Canigó arribarà com cada any a tots els racons dels Països Catalans, adaptada al context actual provocat per la pandèmia del coronavirus i garantint totes les mesures de seguretat. Amb el lema "Enguany encenc la flama per tu", aquesta tradició vinculada al solstici d'estiu esdevindrà un homenatge a tota la societat civil mobilitzada per superar la crisi global provocada per la Covid-19. Aquest any, la Flama també continuarà sent un record per als presos polítics i exiliats, per reivindicar la defensa dels drets fonamentals, i no quedarà al marge del moment d'emergència social que viu el país.

A les 22 h, s'insta la ciutadania a encendre una espelma als balcons de totes les cases per retre homenatge a totes les víctimes i els afectats del coronavirus, als serveis essencials, així com als presos i exiliats, i a totes les persones que treballen per mantenir vives les tradicions -com la mateixa Flama-, fins i tot en els moments més difícils. El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, condemnat a 9 anys de presó per exercir drets fonamentals, ha recordat que "la història de la Flama és la d'un poble unit en la diversitat per la llibertat". "Que en els moments més foscos sap transformar la injustícia en esperança, estenent una xarxa cultural i solidària arreu dels Països Catalans; passant per Brussel·les, Ginebra i arreu del món", ha afirmat.



La Flama del Canigó arribarà a més de 3.000 punts

El foc que agermana els Països Catalans la nit de Sant Joan es regenerarà, com cada any, al cim del Canigó la matinada del 22 al 23 de juny. Enguany, però, només hi podran pujar 3 excursionistes autoritzats per tal de complir les mesures de seguretat. Són tres persones del Casal del Conflent, que pujaran la flama que haurà recollit prèviament el Cercle de Joves de Perpinyà del Castellet. Amb l'ajuda dels Agents Rurals, la flama regenerada es distribuirà des de Coll d'Ares i arribarà a més de 3.000 punts d'arreu dels Països Catalans la nit de Sant Joan, gràcies als equips de foc.

També, com ja és tradicional, al punt del migdia del dia 23 de juny, la Flama del Canigó serà rebuda al Parlament de Catalunya, en un acte que enguany serà a porta tancada. El missatge que cada any acompanya l'arribada del foc d'aquesta festa ancestral, símbol de germanor entre els territoris de parla catalana, és un manifest coral escrit per 10 ciutadans anònims que han estat al capdavant de la lluita contra la Covid-19, com metges, metgesses i infermers, treballadors de supermercat i l'alimentació, infants, bombers, o el sector de la cultura, entre d'altres.