La Generalitat dona més punts a les empreses de la Conca en l'ajut covid

El departament d'Empresa i Coneixement ha fixat que les petites empreses i microempreses dels quatre municipis afectats pel confinament extraordinari de la Conca d'Òdena tinguin més punts per una qüestió territorial que la resta d'empreses del país. Les d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena tindran 5 punts en el capítol territorial, i en un segon nivell se situen les empreses de la resta de municipis de la Conca (la Pobla i la Torre de Claramunt, Jorba, Castellolí i Sant Martí de Tous), que tindran 4 punts de valoració. Ahir, el DOGC publicava l'acord amb els requisits per accedir als ajuts i els barems que es tindran en compte. En total s'hi destinaran 10.852.000 euros per a ajuts directes a micro i petites empreses industrials amb l'objectiu de mantenir l'ocupació.

El decret té en compte especialment la situació viscuda a la Conca d'Òdena, zona que des del 13 de març fins al 6 d'abril va estar sotmesa a unes restriccions més estrictes que la resta del país pel que fa a la circulació de mercaderies i de persones treballadores.

La convocatòria d'ajuts ha sortit inicialment amb 1.152.000 euros, però abans que acabi el termini de presentació de sol·licituds l'import de 10,8 milions d'euros ja estarà disponible, segons han explicat fonts del departament d'Empresa.

A Catalunya actualment hi ha 24.581 empreses industrials amb assalariats, i d'aquestes el 92,3% són micro i petites empreses que tenen una dificultat més gran per accedir al finançament. En molts casos, les línies de liquiditat amb avals públics no arriben a aquesta tipologia d'empresa i per això el Govern ha impulsat un ajut directe orientat al manteniment de l'ocupació definitiva.

Per poder accedir als ajuts les empreses han de tenir menys de 50 treballadors; acreditar una reducció en el volum de vendes del 33% o superior en el període de l'1 de març al 30 d'abril del 2020 amb relació al mateix període de l'any 2019; i comprometre's al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre l'1 de març i el 31 de desembre del 2020.

En aquest sentit, es destinaran 1.500 euros per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l'1 de març fins al 31 de desembre del 2020 (amb un límit màxim d'ajut per a cada tram de nombre de treballadors).