Metges i infermers reclamen un gran pacte per reformar el sistema sanitari

Metges, infermeres i gestors reclamen un gran pacte a Catalunya i a l'Estat per reformar el sistema sanitari arran de la crisi de la pandèmia del coronavirus, en un decàleg que van presentar ahir i que han consensuat a partir de les lliçons de la covid-19. Més recursos econòmics per al sistema, millors condicions per als professionals, així com una organització més flexible i que els empoderi, són algunes de les demandes. «La covid-19 ha posat en evidència que la cantarella del discurs benestant no es pot mantenir ni un minut més», va afirmar ahir el president del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), el doctor Jaume Padrós, que va advertir que si no s'atenen les reclamacions, es podria acabar produint una «rebel·lió de bates blanques».

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIC) i la Societat Catalana de Gestió Sanitària són els promotors del decàleg, i han advertit que «si no ens fan cas, l'alternativa és un desastre. No pensem que tinguem la raó de tot, però el consens que representa aquest document no havia passat mai. Ni l'oportunitat ni les circumstàncies, tampoc. La covid-19 ha mostrat que o posem musculatura al sistema, o no aguantarà. No és que no aguantarà una segona onada, no aguantarà el futur».

D'altra banda, la retribució extra prevista a la nòmina d'agost als sanitaris anunciada pel Govern català ha estat qualificada «d'insuficient i injusta» pel col·lectiu Infermeres de Catalunya. L'entitat va lamentar ahir que la gratificació no sigui igual per a tots els professionals sanitaris, una reivindicació que comparteix el Sindicat de Tècnics d'Infermeria, que sosté que és «discriminatòria». El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, va agrair el gest del Govern però va demanar que sigui «una cosa estabilitzada i que es torni a invertir en sanitat». El sindicat UGT Catalunya va afirmar que la compensació «no rebaixa» el deute de 1.800 milions d'euros als empleats públics.



Obertura de fronteres

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va admetre ahir que els preocupa la importació de casos amb l'obertura de fronteres i va dir que cal un «enfocament europeu» amb «criteris comuns i clars». Illa va afirmar que, tot i la bona evolució de l'epidèmia, cal prudència pel risc de rebrots.