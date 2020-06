El TS revisarà el setembre la inhabilitació de Torra

El Tribunal Suprem estudiarà el 17 de setembre en una vista el recurs del president Quim Torra contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que el va condemnar a un any i mig d'inhabilitació per desobeir l'ordre de la Junta Electoral Central de retirar els llaços grocs dels edificis públics abans de les eleccions generals del 28 d'abril.

La Sala Segona del Tribunal Suprem va fixar per a aquest dia la vista del recurs interposat per Torra contra la sentència de la sala civil i penal del TSJC que el 19 de desembre el va condemnar per la seva «recalcitrant i reiterada actitud desobedient» a no acatar les resolucions de la Junta electoral en una mostra d'una «voluntat conscient i una disposició anímica inequívoca de contravenir els mandats de l'autoritat electoral».

La sentència, que el va condemnar per un delicte de desobediència comès per autoritat o funcionari públic, va imposar també a Torra una multa de 30.000 euros i el pagament de les costes del judici, excepte les de l'acusació popular de Vox. De la resolució d'aquest recurs depèn que la condemna d'inhabilitació adquireixi fermesa.