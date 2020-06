Almenys 10 morts i 117 ferits en esclatar un camió de combustible en una autopista de l'est de la Xina

Almenys 10 persones han mort i 117 han resultat ferides en l'explosió d'un camió de combustible a la sortida d'una autopista de l'est de la Xina, segons han confirmat fonts policials.



L'incident ha ocorregut aquesta tarda a Wenling, província de Zhejiang. Segons les primeres recerques, el camió primer va fer explosió i les seves restes van sortir acomiadats per l'autopista, col·lisionant amb diversos vehicles que circulaven per la carretera i finalment contra els habitatges adjacents.





10 people were dead, and 117 injured after a tank truck exploded and veered off an expressway in #Zhejiang, #China pic.twitter.com/ATb8HYJpag