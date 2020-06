Arxiven la causa contra el delegat del Govern central a Madrid

La titular del Jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha arxivat provisionalment la causa contra el delegat del Govern de Madrid, José Manuel Franco, per un presumpte delicte de prevaricació administrativa en permetre concentracions multitudinàries, com la manifestació feminista del 8 de març, perquè no hi ha vist indicis suficients de delicte.

La magistrada ha pres aquesta decisió després d'escoltar Franco dimecres, que va acudir a declarar en qualitat d'investigat, i divuit testimonis que van comparèixer després, entre els quals hi havia el secretari general de la delegació del Govern, Fernando Talavera; set funcionaris de l'organisme i deu promotors de manifestacions als quals van demanar que cancel·lessin concentracions.

A això s'hi suma la bateria de diligències d'investigació que la jutgessa va ordenar des del 23 de març, quan va acordar admetre a tràmit la denúncia d'un particular, com els informes al mèdic forense adscrit al jutjat i a la Guàrdia Civil. La magistrada conclou en l'acta que l'investigat, entre el 5 i el 14 de març de 2020, «no va tenir coneixement cert, objectiu i tècnic del risc que comportava la realització de manifestacions i concentracions per a la salut de les persones».

Així mateix, assenyala que José Manuel Franco «no va rebre comunicació o instrucció sanitària sobre aquest particular i tampoc la va recaptar d'ofici de cap autoritat competent en l'àmbit sanitari». Afegeix que «cap persona física o jurídica, pública o privada, va instar el delegat del Govern a Madrid que prohibís o restringís d'alguna forma la celebració de concentracions o manifestacions per raó de la covid-19». Rodríguez-Medel considera que la celebració de manifestacions durant els primers dies de març «indiciàriament va augmentar el risc de contagi» del coronavirus i, per tant, «va suposar un risc per a la salut pública»; però conclou que de totes les diligències practicades no es desprèn que el delegat del Govern a Madrid, José Manuel Franco, tingués un coneixement cert sobre el perill, per la qual cosa l'eximeix de responsabilitat.

Ahir mateix, el primer querellant contra el delegat del Govern de l'Estat a Madrid va dir que té intenció de presentar un recurs d'apel·lació contra el sobreseïment provisional de la causa. «A veure si ens deixen presentar el recurs d'apel·lació. Per què he hagut d'adherir-me a una altra acusació, si vam ser els primers a complir tots els requisits?», va dir Víctor Valladares, ja que la jutgessa Carmen Rodríguez-Medel va atorgar la direcció lletrada de l'acusació popular a la Unió d'Oficials de la Guàrdia Civil i a l'Associació de Consumidors i Usuaris José María Mena tot i que no havien estat els primers a querellar-se.

Precisament, la Unió Oficial de Guàrdies Civils també va anunciar que recorrerà la decisió de Carmen Rodríguez-Medel, igual que l'altra acusació particular, l'Associació de Consumidors José María Mena. Fonts d'aquesta entitat apunten que la investigació contra Franco servirà en el procediment contra el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, si finalment el jutge al qual li correspongui admet la querella que l'associació va interposar contra ell a finals de març.