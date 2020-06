L'Ajuntament de Castellar del Riu anuncia la suspensió de l'Aplec del Pi

Aquest any no hi haurà el tradicional Aplec del Pi de les Tres Branques, el tercer diumenge de juliol. L'Ajuntament de Castellar del Riu, municipi on s'alça el Pi de les Tres Branques, va informar, ahir, que en el ple del 27 de maig el consistori va decidir de suspendre el tradicional aplec del Pi de les Tres Branques. Enguany s'havia de fer el 19 de juliol.

El consistori argumenta que actualment «es desconeixen les mesures de distanciament social que es mantindran en aquella data, cosa que impedeix organitzar de manera anticipada els diferents actes que encabia la festa». I afegeix que les prevencions sanitàries «han de prevaldre davant de qualsevol altra consideració». Han convidat les associacions que col·laboren en la festa a retrobar-se el 2021 «amb il·lusió renovada».