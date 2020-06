Centenars de persones es concentren a plaça Catalunya per reclamar «Papers per a tothom»

Centenars de persones s'han concentrat aquest diumenge a la tarda a la plaça Catalunya per reivindicar els drets dels immigrats que estan en situació irregular. La concentració, convocada pel sindicat de treballadores de la llar i la cura Sindillar, tenia per lema "Papers per a tothom" i segons l'organització ha aplegat unes 800 persones.





Ara a plaça Catalunya. #RegularizacionYA. Per un treball i una vida digna. Visca la lluita dels migrants pic.twitter.com/NrFjLNV9P2 — Latifa El (@lattifahassani) June 14, 2020

Els concentrats han denunciat que la crisi sanitària ha afectat greument aquest col·lectiu, que molts s'han quedat sense feina els darrers mesos i que no podien accedir al sistema sanitari. Segons els organitzadors aquesta mobilització ha de servir per escalfar motors de cara a una gran manifestació que es farà el 20 de juny i que volen que es faci simultàniament a diferents ciutats de l'Estat.Tot i que en algun moment ha estat difícil mantenir la distància de seguretat, la concentració s'ha desenvolupat sense incidents. La concentració s'ha fet sota la supervisió de diverses unitats dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana tot i que no han hagut d'intervenir.