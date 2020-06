Demà entro a la fase 3: què podré fer?

Dilluns que ve, 15 de juny, quan s'hauran complert tres mesos d'estat d'alarma, la regió sanitària de la Catalunya Central entra a la fase 3 de l'escala de desconfinament. El BOE ha publicat les ordres ministerials corresponents sobre què es pot fer de nou en aquesta fase, però l'aspecte més important del canvi no és en les ordres ministerials sinó en el dar-rer decret de pròrroga, i es pot resumir en una frase: la Generalitat pot agafar el llapis i la goma i dedicar-se a esborrar, reescriure i ampliar tota aquesta normativa.

Encara més: el president Quim Torra pot decidir quan vulgui que s'ha acabat la fase 3, s'ha culminat la «desescalada», i entrem a la «nova normalitat», en la qual s'apliquen altres regles més senzilles i no regeix l'estat d'alarma.

L'acord de pròrroga de l'estat d'alarma, aprovat la setmana passada pel Congrés dels Diputats, diu de forma ben precisa que «l'autoritat competent delegada per a l'adopció, supressió, modulació i execució de mesures cor-responents a la fase 3 del pla de desescalada serà, en exercici de les seves competències, exclusivament de qui ostenti la presidència de la comunitat autònoma».

Amb una excepció: la «llibertat de circulació que excedeixin l'àmbit de la unitat territorial» (en el nostre cas, les regions sanitàries), motiu pel qual la majoria d'autonomies que ja són a la fase 3 han demanat i obtingut el lliure desplaçament entre províncies. El ministre va dir: qui m'ho demani, ho tindrà.

Però, a més a més, el text que aprova la pròrroga diu que «seran les comunitats autònomes les que puguin decidir, als efectes de l'apartat sisè d'aquest acord, i d'acord amb criteris sanitaris i epidemiològics, la superació de la fase 3 en les diferents províncies, illes o unitats territorials de la seva comunitat i, per tant , la seva entrada a la 'nova normalitat'». I al mateix temps estableix que «la superació de totes les fases previstes en el Pla per a la desescalada (...) determinarà que quedin sense efecte les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma en les corresponents províncies, illes o unitats territorials».

Dit d'una altra manera: si el Govern català ho decidís així, dilluns que ve mateix la regió de la Catalunya Central –i les de Girona, Pirineu-Aran, Tarragona i Ebre– podrien sortir de l'estat d'alarma i la Generalitat recuperaria unes quantes competències.

Fins que això no passi, o si res d'això no passa, són vigents les normes generals dictades fa dues setmanes per a la fase 3 a tot l'Estat. A elles correspon la petita guia que segueix.



Puc anar a la platja d'una fumuda vegada?

En el quadre inicial la fase 3 no permetia sortir de la unitat de referència, en el nostre cas la regió sanitària, però les darreres modificacions permeten que la comunitat autònoma demani aixecar aquesta limitació per moure's a altres regions en fase 3. I així ha estat. A partir de demà tota la Catalunya en fase 3 forma una sola unitat quant a llibertat de moviments. Vostè podrà viatjar d'Igualada a Lloret o de Manresa a Port-bou. Això sí, sempre per l'eix transversal, ja que continua sense poder entrar a la zona metropolitana. De la mateixa manera, podrà viatjar d'Igualada al delta de l'Ebre si passa per Santa Coloma de Queralt i Montblanc.

Un cop a la platja, el castell o plaça forta formada pel conjunt de tovalloles, para-sols, cadires, nevera, matalassos inflables, galledes i pales de vostè i la seva colla (màxim de quinze) ha d'estar separat almenys dos metres dels altres castells. Si no troba lloc, faci's amic d'una colla que no arribi als quinze membres.

Puc agafar un vol comercial?

Li és permès anar per carretera fins als aeroports de Girona o de Reus, però abans s'hauria d'assegurar que en surt algun vol i que no hi ha impediments perquè l'agafi. Les pegues seran tantes que si reuneix tots els permisos per volar no li costarà gaire aconseguir també el salconduit per anar a l'aeroport del Prat.



Puc anar a dinar al restaurant?

El servei d'interior es pot estendre fins al 50% de la capacitat del local. Si s'estima més dinar a la ter-rassa, sàpiga que ara permetran una ocupació del 75%.



I prendre un refresc de peu dret a la barra del bar?

Es permeten les barres però no seran barra lliure, sinó barra mesurada, ja que cal deixar dos metres de distància entre client i client. Només podran atendre molts clients aquells que tinguin molta barra.



Podem fer colla a la terrassa?

La capacitat de les taules grans o agrupacions de taules per a colles a les terrasses s'amplia fins a vint persones.



Puc anar a un bar nocturn a veure si aquesta és «la meva gran nit»?

Els bars nocturns poden tornar a obrir, només amb un terç de la capacitat, i els que es repengin a la barra s'han de separar dos metres. En aquestes condicions, li desitgem que tingui molta sort.



I a la discoteca?

Cap problema, sempre que li vingui de gust anar a una discoteca on no podrà ballar ni veure com ballen, perquè en aquesta fase no es permet. L'amo pot fer servir la pista per posar-hi taules o deixar-la buida per provocar la llagrimeta enyoradissa.



Puc anar al cinema o al teatre?

La capacitat màxima s'amplia fins a la meitat de la capacitat oficial. Per saber si hi ha cinemes oberts a la seva comarca, consulti cartellera.



Vull muntar un recital de poesia grega antiga a l'aire lliure. Quanta gent hi podrà venir?

El límit passa a ser de 800 persones, i si atrau tanta gent a escoltar Homer en versió original, avisi el diari que sortirà a la portada. Això sí, haurà de posar 800 cadires i els assistents hauran de tenir una localitat preassignada.



Puc jugar-me els diners al saló de les escurabutxaques?

De poder, pot, tot i que no li ho aconsellem. Casinos, «salons recreatius», cases d'apostes, etcètera, poden obrir amb una limitació al 50% de la capacitat.



I els museus, què?

Ja podien obrir, i ara serà fins al 50% de la seva capacitat.



I la biblioteca?

Sempre que no superin el 50% de la capacitat, les biblioteques poden permetre llegir els llibres a la sala de lectura, usar els ordinadors i altres eines informàtiques, i realitzar activitats culturals.



I anar a la piscina?

Cap problema, especialment si és dels primers, ja que opera una limitació del 30% de la capacitat.



Puc anar d'excursió al parc natural del Cadí-Moixeró?

Sí, i a qualsevol altre parc natural dins la zona de circulació permesa. Pot apuntar-se a una excursió per la natura si la colla no supera els trenta excursionistes. Als parcs naturals es limita l'accés al 20% de la seva capacitat màxima: llevi's d'hora i tingui un pla B.



A quina hora puc sortir a córrer pel carrer?

Siguem seriosos: ja ho feia tothom a l'hora que li semblava. Ara s'eliminen oficialment totes les franges horàries. Pot integrar-se en un grup de fins a vint persones i no cal que es posin la mascareta. Les condicions són les mateixes per passejar, però en aquest cas la mascareta no està indultada.



Puc anar a missa?

Naturalment. A partir de demà la limitació s'eleva al 75% de la capacitat de qualsevol temple. Continua vedat fer petons a les imatges i, en general, tocar res. No poden actuar cors, però els monjos de Montserrat canten des dels escons. Mascareta obligatòria i gel hidroalcohòlic a l'entrada.



I a un casament?

75% de la capacitat del local, amb un màxim de 75 persones en locals tancats i de 150 a l'aire lliure.



I a vetllar un difunt?

25 persones en espais tancats i 50 a l'aire lliure. Si fan comitiva d'enterrament, no poden passar de 50 assistents.



Encara hauré de fer cua per entrar a la botiga de roba?

Depèn de l'èxit de la botiga. La limitació de capacitat s'amplia al 50% i està vigent la distància dels dos metres. Els supermercats s'alliberen d'aquestes restriccions.