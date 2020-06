França obre aquesta nit totes les fronteres excepte l'espanyola, que ho farà el 21 de juny

França i Portugal, països veïns d'Espanya, estan a punt d'obrir les seves fronteres, igual que altres països d'Europa, com Polònia. De fet, França les obrirà totes aquesta matinada, excepte amb Espanya, que no ho farà fins al 21 de juny. El cas de França és especialment important per a les comarques de Girona, ja que d'aquell país prové la majoria de turistes que reben. El ministeri de l'Interior francès va prendre aquesta decisió en reciprocitat amb les mesures imposades pel Govern espanyol, que es nega a obrir fronteres demà dia 15, com es demanava des de Brussel·les, i les mantindrà tancades fins a l'1 de juliol.

L'acte d'obertura de la frontera entre Espanya i Portugal serà l'1 de juliol amb la presència del rei Felip VI i del president del Govern, Pedro Sánchez, així com del president de la República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.