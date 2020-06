Les pluges de la primavera fan que surtin bolets en alguns boscos de Catalunya

Els boletaires estan d'enhorabona perquè des de ja uns dies algunes de les varietats més preuades com els rovellons o els ceps es poden començar a trobar en diferents punts dels boscos de Catalunya.

«No és estrany que surtin rovellons ara», afirma el micòleg expert del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Juan Martínez de Aragón. El micòleg explica que per aquestes dates tots els anys se'n poden trobar, i que el que no seria normal és que amb les pluges que hi ha hagut en els darrers mesos no se'n trobessin. «És habitual que en una primavera plujosa com aquesta vagin sortint totes les espècies. Fa un mes ja va començar a sortir algun rovelló i ara sembla que es comença a animar una mica més», explica l'expert. D'altra banda, també ha destacat que aquests dies es poden trobar rovellons, ceps i fins i tot alguns rossinyols, entre altres varietats, en alguns boscos de Catalunya.

«El que fa falta ara és calor, una mica més de temperatura, sobretot per al creixement del cep.

D'altra banda, pel que fa al rovelló, aquesta temperatura i l'aigua que ha caigut és perfecta per al seu creixement», explica Martínez de Aragón, que també pronostica que si les temperatures augmenten en les properes setmanes, com sembla que farà, el creixement dels bolets s'accentuarà.